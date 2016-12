Ligue 1. Edinson Cavani chwali Grzegorza Krychowiaka

Urugwajczyk został zapytany przez "FourFourTwo" o to, kto najciężej pracuje na siłowni. Odpowiedź? - Nie wiem kto jest najsilniejszy, ale Kevin Trapp i Grzegorz Krychowiak pracują bardzo ciężko - ujawnił Cavani. 29-letni napastnik jest w tym sezonie w niezłej dyspozycji, strzelił 18 goli w 17 meczach ligowych - ale czasem i tak jest krytykowany za to, że marnuje zbyt dużo okazji, że jego dorobek strzelecki powinien być jeszcze bardziej okazały.Za to sytuacja Krychowiaka w PSG jest daleka od idealnej. Polak nie radzi sobie po letnim transferze z Sevilli. Jego koledzy mieli narzekać na jego słabe wyszkolenie techniczne, w dodatku jest regularnie wybierany do najgorszych letnich transferów oraz największych rozczarowań francuskiej Ligue 1 . Interesuje się nim m.in. Inter Mediolan