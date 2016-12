Transfery. Legia Warszawa obserwuje Jewhenija Martynenko

Martynenko to 23-letni obrońca grający w Czernomorcu Odessie. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2017 roku, dlatego Legia może teoretycznie pozyskać go za darmo po zakończeniu sezonu. Ukraińcem interesują się również kluby z Norwegii i Danii.W tym sezonie Martynenko zagrał w 15 meczach ligowych, w których strzelił dwa gole. Wysłannicy Legii mieli go obserwować w meczu z Żorią Ługańsk.