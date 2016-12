Ekstraklasa. Pogoń Szczecin walczy z Wisłą Kraków o Semira Stilicia

Stilić od sierpnia jest wolnym piłkarzem. Rozwiązał kontrakt z cypryjskim APOEL-em, gdzie grał niewiele. Przed świętami Bośniak był w Krakowie , gdzie negocjował warunki umowy z Wisłą. Obie strony nie mogą się jednak dogadać w sprawie pensji piłkarza, który chciałby zarabiać ok. 15 tys. euro miesięcznie.Tę sytuację chce wykorzystać Pogoń Szczecin , która chce przebudować środek pole. Klub mają opuścić Rafał Murawski oraz Mateusz Matras, nie wiadomo co dalej z Takafumim Akahoshim. Więcej na stronie "Sportowych Faktów". Stilić to jeden z najlepszych obcokrajowców w historii polskiej ligi. W 2008 roku trafił do Lecha Poznań, gdzie w 106 meczach ligowych strzelił 18 goli i zaliczył 27 asyst. W mocniejszych ligach nie wiodło mu się tak dobrze. Nie poradził sobie na Ukrainie (Karpaty Lwów) oraz w Turcji (Gaziantepspor). W styczniu 2014 roku wzmocnił Wisłę Kraków , gdzie przez półtora roku zdobył 16 bramek i zaliczył 17 asyst w 52 meczach. Po udanym sezonie odszedł do cypryjskiego APOEL-u, ale nie potrafił tam wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. Latem rozwiązał umowę i od tej pory pozostawał bez klubu.