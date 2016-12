Transfery. Inter Mediolan zainteresowany Grzegorzem Krychowiakiem

Polak jest tak naprawdę opcją rezerwową. Inter marzy o pozyskaniu Marco Verrattiego, innego pomocnika PSG, ale jego sprowadzenie wydaje się nierealne.Krychowiak jest wyceniany na ok. 30 mln euro. Nie radzi sobie za dobrze w PSG po letnim transferze z Sevilli. Jego koledzy mieli narzekać na jego słabe wyszkolenie techniczne , w dodatku Polak jest regularnie wybierany do najgorszych letnich transferów oraz największych rozczarowań francuskiej Ligue 1. Jak na razie Krychowiak wystąpił w 16 meczach, nie strzelił gola ani nie miał asysty. Zobaczył za to dwie żółte kartki.