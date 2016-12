Aleksandar Prijović: Odchodzę z Legii. Dla mnie sprawa jest przesądzona

W środę "Przegląd Sportowy" poinformował, że 26-letni napastnik jest bliski przejścia do Chin. Ale jak dowiedział się Sport.pl, pieniądze oferowane przez zespół z Super League nie satysfakcjonują władz Legii.Mimo to, w rozmowie z "Super Expressem" , Prijović przekonuje, że jest pewien transferu do Azji. - Myślę, że zaakceptuje ofertę Chińczyków. Myślę też, że w obecnej sytuacji Legia będzie chciała mnie sprzedać. Pomogliśmy sobie wzajemnie. Ten klub ma 100 lat, w ostatnim czasie zaliczyliśmy jeden z najlepszych okresów w historii. Wygraliśmy dużo, weszliśmy do Ligi Mistrzów. Pomogłem, strzelałem gole. To był też trudny okres, miałem czterech trenerów, ale przetrwaliśmy te burze i efekt końcowy jest dla mnie bardzo pozytywny. Jestem dumny, że byłem częścią tego zespołu - powiedział Prijović.I dodał: - Odchodzę. I mówię to w tym momencie po raz pierwszy. Moja misja w Legii jest już skończona. Klub bardzo mi pomógł, ja pomogłem klubowi. Teraz nadszedł czas na rozstanie. Powiem szczerze: myślami jestem już w Chinach. Jak dla mnie klamka zapadła.Serb ze szwajcarskim paszportem trafił do Legii przed rozpoczęciem sezonu 2015/16. W pierwszym roku pobytu w Polsce Prijović strzelił 16 goli w 47 meczach. W obecnych rozgrywkach napastnik zdobył osiem bramek w 25 spotkaniach.