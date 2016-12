Robert Lewandowski wybrał swoją najważniejszą bramkę w 2016 roku. Zaskoczenie?

Nie gole strzelone w eliminacjach do Euro 2016, czy też na boiskach Bundesligi są dla Lewandowskiego najważniejsze. Bramka, która dla Polaka była najbardziej istotna, została strzelona stosunkowo niedawno, 6 grudnia w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt. Choć dla Bawarczyków było to spotkanie jedynie o prestiż - niezależnie od wyniku tej potyczki awansowaliby do 1/8 finału z 2. miejsca w grupie - zwycięskie trafienie w tym meczu zostanie w pamięci Lewandowskiego na całe życie. To właśnie po nim, ciesząc się z umieszczenia piłki w siatce, atakujący przekazał światu wiadomość, że wkrótce zostanie ojcem.Polak dodał jednak, że gol ten istotny jest nie tylko z powodu narodzin dziecka. - Tamta wygrana z Atletico może zmienić sposób naszego myślenia, choć pewnie nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Do kolejnych meczów z hiszpańskimi drużynami podejdziemy z większym spokojem. Już wiemy, że można je pokonać - dodał Lewandowski.W poprzednich trzech edycjach Ligi Mistrzów Bayern za każdym razem odpadał z rywalizacji po potyczkach z zespołami z Primera Division. Najpierw z rozgrywek wyrzucił Bawarczyków Real, potem Barcelona, a ostatnio właśnie Atletico.