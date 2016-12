Snooker. O'Sullivan mówi: Ciśnij!

W pół roku przeszedłeś drogę od meczu z Benem Woolastonem w Riga Open, co było pierwszym zwycięstwem Polaka w rankingowym turnieju snookerowym do starcia na stole telewizyjnym z samym Ronniem O'Sullivanem, a potem przyjacielskiej pogawędki z pięciokrotnym mistrzem świata. Nieźle!

Z Adamem Stefanowem rozmawia Andrzej Kulasek- Nooooo... Mówiłem wtedy, że umiem wyciągać wnioski, ciężko pracuję i zamierzam jeździć na turnieje po to, by się rozwijać.Choć były też ciężkie chwile, było ze mną źle, nie szło. Na szczęście zwieńczenie roku już było super, przyszły zwycięstwa z naprawdę ogranymi zawodnikami z pierwszej "siedemdziesiątki" światowego rankingu, a mecz z Ronniem to już wisienka na torcie.- Zanotowałem serię porażek na styku, nie lań do zera, tylko minimalnych przegranych. W decydującym momencie czegoś mi brakowało i przegrywałem: 4-5, 3-4, 3-4. Ok, było też 0-6 ze Stuartem Binghamem, ale to przecież mistrz świata, który zagrał wtedy fenomenalnie. A tak w każdym z tych meczów było blisko wygrania i niezłych pieniędzy, bo za przejście jednej rundy dostaje się 10-15 tys. złotych. A mi brakowało kropki nad "i", i przegrywałem- Zacząłem współpracować z psychologiem sportowym i od tego momentu widzę poprawę w swojej grze, w swoim zachowaniu przy stole.W kwalifikacjach do German Masters zwyciężyłem 5-4 Martina O'Donnella, 69. zawodnika na świecie, a ostatnio w pierwszej rundzie Scottish Open 4-3 Jamesa Cahilla (65. na świecie). Potrafię już wytrzymać presję, a choć oczywiście jest jeszcze mnóstwo do poprawy, widać, że wszystko idzie w dobrym kierunku.Poza tym teraz więcej trenuję - dotychczas pracowałem 3-4 razy w tygodniu, teraz w zasadzie tylko w weekendy, a 5 dni w tygodniu, po dziesięć godzin poświećam na trening. I są wyniki - Tak, chyba nie da się tego lepiej opisać.- To, co się stało dzień po wygranej z Cahillem, wiadomość, że gram z Ronniem, trochę mnie przerosło. W Polsce wokół tego meczu zrobił się spory szum.O 16. wyłączyłem telefon, spróbowałem się od tego odciąć, poszedłem na obiad z myślą: "ok., gram z O'Sullivanem, ale się go nie boję, mam do rozegrania mecz i na nim muszę się skoncentrować". I wyszedłem na mecz po to, by go wygrać.Największe problemy miałem z wyczuciem stołu. Miałem w tym spotkaniu swoje szanse, ale brakowało mi pewności, którą miałem dzień wcześniej, w starciu z Cahillem. Wtedy graliśmy na bocznym stole, a te są wolniejsze, bardziej przypominają te, na których trenuję. Telewizyjny jest piekielnie szybki, bo temepratura sukna jest znacznie wyższa, poza tym jest inaczej oświetlony. Na stole jest sucho, zero wilgoci co powoduje, że biała bila sunie jak po lodzie. Na takim stole brakuje mi ogrania.- Właśnie o tym. Powiedziałem: "Ronnie, kurczę, ten stoł jest dla mnie bardzo, bardzo szybki". On na to: "Ten stół nawet dla mnie był dziś szybki". Zwracał mi uwagę, że na takim stole naprawdę trzeba trochę pograć, zdobyć doświadczenie, bo jest inny niż wszystkie. "Trenuj i ciśnij" - rzucił na koniec.- (śmiech) Wiedziałem, że wbiłem kilka fajnych długich, ale dopiero potem w statystykach zobaczyłem, że jak wysoką skuteczność miałem w tych uderzeniach. Tak jak mówisz, było kilka dobrych odstawnych, także z wymian, nie było więc tak, że nie wiedziałem co zrobić, jak odpowiedzieć na jego zagranie. Zresztą Ronnie wiele razy klepał w stół doceniając moje zagrania. Widać było, że nie przeszedł się po mnie, tylko musiał się napracować, by jednak mnie pokonać.