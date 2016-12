Ekstraklasa. Małkowski i Sekulski odchodzą z Korony

Małkowski wcześniej reprezentował barwy m.in. Feyenoordu Rotterdam i szkockiego Hibernian FC. Miniony sezon ekstraklasy rozpoczął na ławce rezerwowych. Sytuacja zmieniła się wraz z przyjściem nowego trenera Macieja Bartoszka. Małkowski już do końca rundy jesiennej był pierwszym bramkarzem zespołu i za swą grę zbierał bardzo pochlebne recenzje.W barwach kieleckiego klubu Małkowski rozegrał 146 spotkań w ekstraklasie. Według nieoficjalnych informacji doświadczony bramkarz ma propozycję z pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec Sekulski do Korony został wypożyczony z Jagiellonii Białystok przed rozpoczęciem rundy wiosennej poprzedniego sezonu. W barwach kieleckiej drużyny 26-letni napastnik rozegrał 19 spotkań, strzelając w nich pięć bramek, wszystkie w obecnym sezonie. Po raz ostatni pojawił się na boisku w październikowym meczu z Cracovią. Później z gry wyłączyła go kontuzja.