Eden Hazard strzelił trzy gole, będąc... pijanym

Gdy sezon 2011 /2012 dobiegał końca, było jasne, że Hazard latem przeniesie się do Chelsea Londyn . By uczcić jakoś ostatni mecz w barwach Lille, skrzydłowy zaprosił kolegów z szatni na drinka dzień przed ligową potyczką z Nancy.- Wiedzieliśmy, że to ostatnie spotkanie w sezonie, a my bez względu na jego wynik skończymy rywalizację na 3. miejscu w tabeli. Dlatego nie było nic złego w tym, że Eden zaprosił nas na drinka dzień przed tym meczem - wspomina cytowany przez hiszpańską "Markę" Mavuba.- Chcieliśmy się po prostu napić, ale trochę wymknęło nam się to spod kontroli. Następnego dnia Eden wciąż był pijany, na dodatek przez całą noc nie zmrużył oka. Mimo to gość w 30 minut strzelił trzy bramki! - zdradza były kapitan Lille.Po przejściu do Chelsea Hazard wygrał mistrzostwo Anglii i zdobył nagrodę dla najlepszego piłkarza ligi. Obecnie londyńczycy zajmują 1. miejsce w tabeli Premier League i kontynuują fantastyczną serię zwycięstw z rzędu - ostatnia wygrana nad Bournemouth była dwunastą kolejną.