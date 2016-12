Daniel Chima Chukwu następcą Nemanji Nikolicia w Legii?

25-letni zawodnik w Chinach gra od stycznia 2015 roku. Trafił tam z norweskiego Molde, w barwach którego w sezonie 2013/14 mierzył się z Legią w eliminacjach Ligi Mistrzów. W pierwszym sezonie w SH Shenxin Chukwu w 27 meczach zdobył 10 bramek i zaliczył osiem asyst. Mimo dobrych statystyk Nigeryjczyka jego klub spadł do drugiej ligi. Tam, w tym roku, 25-latek strzelił 11 goli w 22 spotkaniach i miał cztery asysty.Chukwu do Legii przyjdzie jako wolny zawodnik, ponieważ z końcem stycznia wygasa jego obecna umowa z SH Shenxin. Piłkarz na swoim koncie ma jeden występ w reprezentacji Nigerii. Wg portalu Weszło.com zawodnik ma wylądować w Warszawie Nigeryjczyk przy Łazienkowskiej ma zastąpić sprzedanego do Chicago Fire Nemanję Nikolicia. Bliski odejścia do Chin jest również Aleksandar Prijović.