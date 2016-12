Paul Gascoigne w szpitalu po hotelowej bójce

We wtorkową noc policja została wezwana do awantury w jednym z londyńskich hoteli. "Mężczyzna został zabrany do szpitala we wschodnim Londynie. Pozostaje w stabilnym stanie" - poinformował rzecznik prasowy miejscowej policji.Alvin Carpio, który był świadkiem zdarzenia powiedział, że Gascoigne został zepchnięty ze schodów po kłótni z innym gościem hotelowym. Inny świadek tej sytuacji napisał na portalu społecznościowym, że to był wstyd zobaczyć byłego reprezentanta Anglii w takim stanie.Rzecznik prasowy Gascoigne'a Terry Baker potwierdził, że były piłkarz przebywa w szpitalu z urazem głowy. "Jednak nie został aresztowany. Wkrótce wróci do domu" - oświadczył Baker.49-letni "Gazza" Gascoigne występował na pozycji pomocnika, a z reprezentacją Anglii uczestniczył w finałach mistrzostw świata 1990 i czempionacie Europy sześć lat później.Obecnie ma kłopoty ze zdrowiem i z zachowaniem. Alkohol, depresja , stany lękowe i częste wybuchy agresji - taki jest obraz człowieka, który nie poradził sobie ze sławą, pieniędzmi i wielką presją. 2005 roku oficjalnie zakończył piłkarską karierę i zajął się występami w programach telewizyjnych oraz pracą szkoleniowca. Trenował m.in. portugalski zespół Algarve United oraz angielski FC Kettering Town.