Piłkarskie MŚ. Infantino: federacje w większości za rozszerzeniem turnieju

Do ponownej dyskusji nad pomysłem rozszerzenia formatu MŚ doszło podczas środowej konferencji w Dubaju. Według prezydenta FIFA federacje kontynentalne w większości popierają ideę rozszerzenia mundialu. Według niego najbardziej atrakcyjnym finansowo, byłby model z 48 uczestnikami.Infantino od samego początku kadencji, a nawet od kampanii wyborczej, opowiadał się otwarcie za powiększeniem liczby uczestników MŚ, choć początkowo mowa była o 30 krajach. Szwajcar nie obstawał jednak za żadnym konkretnym formatem tych rozgrywek. W jednej z wersji 32 reprezentacje spośród 48 miałyby wziąć udział w dodatkowej fazie eliminacji. W ten sposób byłyby wyłonione 32 drużyny, które rozegrałyby mistrzostwa na starych zasadach.Najnowsza propozycja zakłada inny format tych eliminacji - 16 grup po trzy zespoły, a z każdej z nich po dwie awansowałyby do dalszej fazy. Pomysły mają zostać omówione na kongresie 9- 10 stycznia Zurychu . Jeden z projektów zakłada pozostanie przy dotychczasowych rozwiązaniach, inny - rozszerzenie liczby uczestników do 40.Infantino proponował też, aby turniej nie odbywał się w jednym czy dwóch krajach, tak jak dotychczas, a został rozdzielony na większą liczbę krajowych federacji. Jak argumentował, dzięki temu wykorzystano by większą liczbę obiektów sportowych, czyniąc ich budowę i utrzymanie bardziej opłacalnymi.