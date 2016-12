Legia Warszawa straci kolejną gwiazdę?! Aleksandar Prijović dostał konkretną ofertę

Na odejście Nemanji Nikolicia, najlepszego strzelca zespołu Legia była przygotowana. Ale utraty kolejnego napastnika nikt nie przewidywał. Dobre występy Aleksandara Prijovicia sprawiły jednak, że do mistrza Polski wpłynęła oficjalna oferta. Szwajcar, który długo przekonywał do siebie trenera Jacka Magierę, świetnie zaprezentował się w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W czterech meczach najbardziej prestiżowych rozgrywek Europy strzelił dwa gole i miał dwie asysty"Przegląd Sportowy" poinformował, że 26-letni napastnik jest bliski przejścia do Chin. Ale jak dowiedział się Sport.pl , pieniądze oferowane przez zespół z Super League nie satysfakcjonują władz Legii.Prijović trafił do Polski półtora roku temu. Warszawski klub zapłacił za niego 320 tysięcy euro, a pieniądze na transfer z tureckiego Bolusporu pochodziły z funduszu zewnętrznych inwestorów. To oznacza, że jeżeli 26-letni napastnik odszedłby w tym okienku z Legii, to nie wszystkie pieniądze trafiłyby do klubu. Część z nich odzyskaliby inwestorzy, którzy pomogli Legii sprowadzić Szwajcara do Polski.Nieoficjalnie mówi się, że Legia mogłaby zarobić na 26-letnim napastniku trzy miliony euro. Odejście Prijovicia oznaczałoby jednak, że Jacek Magiera straciłby ostatnie rozsądne rozwiązanie w ataku. W kadrze mistrza Polski zostaliby tylko dwaj kompletnie niesprawdzeni napastnicy: Sadam Sulley i Sandro Kulenović.Innym rozwiązaniem mogłoby być przesunięcie ze skrzydła do ataku Michała Kucharczyka. 25-letni piłkarz grał w przeszłości jako najbardziej wysunięty zawodnik. Podobnie jak Miroslav Radović, ale to nie zmienia faktu, że Legia za wszelką cenę musiałaby w zimie znaleźć bramkostrzelnego napastnika.