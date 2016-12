NBA. Tylko Boston Celtics wygrali u siebie

Wyniki wtorkowych meczów NBA:

Gospodarze zanotowali szóstą wygraną w siedmiu spotkaniach. Rywali pokonali po raz drugi w ostatnich ośmiu dniach. Bardzo dobre spotkanie rozegrali Avery Bradley i Isaiah Thomas. Pierwszy rzucił 23 punkty i miał siedem zbiórek, natomiast dorobek drugiego to 21 pkt i siedem asyst. 19 punktów w czasie prawie 19 minut zaliczył Gerald Green.Wśród pokonanych wyróżnił się Marc Gasol. Zdobył 26 punktów, w tym 16 w pierwszej kwarcie, a do double-double zabrakło mu jednej asysty.20. w sezonie sukces odniósł zespół Oklahoma City Thunder. We wtorek pokonał w Miami tamtejszych Heat 106:94. Zawodnikiem numer jeden konfrontacji na Florydzie był rozgrywający gości Russell Westbrook, który zaliczył 52. triple-double w karierze i piętnasty w sezonie. Zdobył 29 pkt, miał 17 zbiórek i 11 asyst. Koszykarze z Oklahomy legitymują się bilansem 20-12, a ich rywale 10-22.Nie mają ostatnio szczęścia w konfrontacji z Houston Rockets zawodnicy Dallas Mavericks. W derbach Teksasu przegrali z nimi po raz czwarty z rzędu, tym razem 107:123. Po wtorkowym meczu Mavs spadli z bilansem 9-23 na ostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej. Najlepszym graczem meczu był gwiazdor Rockets, James Harden - 34 pkt.Serię trzech porażek przełamali Utah Jazz, którzy w Los Angeles pokonali miejscowych Lakers 102:100. To już trzecia wygrana "Jazzmanów" w sezonie z "Jeziorowcami". Zawodnikiem numer 1 wśród gości był Gordon Hayward - 31 punktów i dziewięć zbiórek. Boston Celtics - Memphis Grizzlies 113:103Miami Heat - Oklahoma City Thunder 94:106Dallas Mavericks - Houston Rockets 107:123 Los Angeles Lakers - Utah Jazz 100:102