Robert Lewandowski wybuduje w Warszawie specjalistyczną klinikę

Nowy obiekt ma powstać w pobliżu parku Szczęśliwickiego na warszawskiej Ochocie. Klinika będzie zajmować się medycyną sportową i pomagać sportowcom w walce z kontuzjami i urazami. Z oferty będą mogły też korzystać osoby prywatne."SE" informuje, że luksusowa placówka nie będzie w niczym odbiegać od niemieckich klinik, w których leczą się największe gwiazdy światowego sportu . Pacjenci będą mieli w Warszawie do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny i trzy sale operacyjne. A kadra specjalistów ma być na najwyższym światowym poziomie.Luksusowa klinika, to nie pierwsza inwestycja kapitana reprezentacji Polski w Warszawie. Lewandowski jest wspólnikiem w firmie deweloperskiej LS Investments. Budynki mieszkalne, to dopiero początek, a jednym z kolejnych pomysłów najlepszego polskiego piłkarza jest budowa biurowca w centrum stolicy.