Jakub Błaszczykowski wśród najgorszych transferów Bundesligi

Pod koniec letniego okna transferowego Wolfsburg zapłacił Borussii Dortmund za Błaszczykowskiego 5 mln euro. Polak podpisał umowę do 2019 r. Zagrał w 12 z 16 meczów ligowych, nie strzelił ani jednego gola, nie miał też ani jednej asysty. Jego zespół zajmuje dopiero 13. miejsce w Bundeslidze i to z pewnością miało wpływ na ocenę transferu Polaka.Błaszczykowski dostał od Sport1.de notę 5 w skali od 1-6, gdzie "1" jest oceną najwyższą, a "6" najniższą. W uzasadnieniu czytamy, że "do tej pory nie sprostał oczekiwaniom. Do tej pory nie miał udziału w żadnej bramce Wolfsburga, a jego postawa jest symbolem obecnego kryzysu drużyny".Portal Sport1.de wziął pod lupę w sumie 51 transferów klubów Bundesligi . Niżej od Błaszczykowskiego oceniono Alena Halilovicia (HSV), który jako jedyny w całym zestawieniu dostał "szóstkę".Najlepszym transferem wybrano przejście Sandro Wagnera do Hoffenheim. Portal określa transfer nawet mianem "królewskiego" i przypomina, że piłkarz strzelił dziewięć goli w 15 meczach.