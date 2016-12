Rekord Widzewa na nowym stadionie. I to w trzeciej lidze!

Właśnie się stało, jeszcze w 2016 roku, kibice Widzewa biją klubowy rekord sprzedaży karnetów! Gratulujemy! pic.twitter.com/LJuw6ajIBM — RTS Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) 27 grudnia 2016

Zimą oddano do użytku nowy stadion dla Widzewa, który będzie miał pojemność ponad 18 tys. miejsc. W rundzie jesiennej drużyna grała na obiekcie SMS-u, rozegrała tam tylko sześć z siedemnastu spotkań. Frekwencja dochodziła do dwóch tysięcy kibiców. Teraz będzie ich znacznie więcej.O tym, że do pobicia rekordu sprzedaży karnetów ostatecznie dojdzie informowało od kilku dni oficjalne konto twitterowe klubu. We wtorek udało się sprzedać 5,5 tys. karnetów - to wynik , którego pozazdrościć mogłoby Widzewowi sporo klubów z ekstraklasy. Jesienią Piast Gliwice , Górnik Łęczna i Bruk-Bet Termalica Nieciecza zanotowały frekwencję poniżej tego wyniku sprzedaży trzecioligowego klubu.Wiosną na nowym stadionie odbędą się także derby Łodzi z prowadzącym w tabeli ŁKS-em, w pierwszym meczu padł remis 2:2, spotkanie obejrzało ponad 5 tys. fanów. Szanse na awans nie są spore, ponieważ do lokalnych rywali Widzew traci dwanaście punktów. Po jesieni zatrudniono również nowego trenera, Przemysława Cecherza.