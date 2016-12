Simone Biles i LeBron James najlepszymi sportowcami w plebiscycie AP

Najlepsi sportowcy roku są wybierani w głosowaniu organizowanym przez AP od 1931 r. W tegorocznej edycji uczestniczyło 59 dziennikarzy.James został po raz drugi nagrodzony za swoje osiągnięcia - pierwszy raz w 2013 r. Oznacza to, że jest jedynym koszykarzem NBA, obok Michaela Jordana (sześciokrotnego mistrz NBA z Chicago Bulls), który dostąpił zaszczytu więcej niż raz. Jordan był najlepszy w ankiecie AP trzy razy ( 1991 1993 ). Oprócz nich wyróżniono jeszcze w ten sposób dwóch zawodników NBA: Larry'ego Birda z Boston Celtics ( 1986 ) i Stephena Curry'ego z Golden State Warriors (2015).Lider mistrzów NBA i najlepszy zawodnik finałów (MVP) uzyskał 24 pierwsze miejsca, wyprzedzając w głosowaniu AP dwóch multimedalistów olimpijskich: legendarnego pływaka Michaela Phelpsa - 16 pierwszych miejsc (zdobył w Rio de Janeiro sześć medali, w tym pięć złotych, powiększając największą w historii kolekcję olimpijskich krążków do 28) i sprintera z Jamajki Usaina Bolta - 9 pierwszych miejsc (w Brazylii wywalczył trzy złote medale).19-letnia Biles zdobyła w Rio de Janeiro cztery złote medale i jeden brązowy, co sprawiło, że stała się najbardziej utytułowaną gimnastyczką i piątą na świecie, po Larysie Łatyninie (ZSRR, 1956), Agnes Keleti (Węgry, 1956), Verze Caslavskiej (Czechosłowacja, 1968) i Ekaterinie Szabo (Rumunia, 1984), która wywalczyła cztery mistrzostwa w jednych igrzyskach.W głosowaniu AP otrzymała 31 z 59 pierwszych miejsc i wyprzedziła pływaczkę Katie Ledecky (cztery złote krążki i jeden srebrny na IO) oraz ubiegłoroczną triumfatorkę tenisistkę Serenę Williams. Biles jest piątą w historii sportsmenką w tej dyscyplinie wyróżnioną przez AP. Jej poprzedniczki to Rosjanka Olga Korbut (1972), Rumunka Nadia Comaneci (1976), Amerykanki Mary Lou Retton (1984) i Gabby Douglas ( 2012 ).