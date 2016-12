Premier League. Liverpool wrócił na drugie miejsce. 100 goli drużyny Kloppa!

Od pierwszych minut lepsze wrażenie na Anfield sprawiali gospodarze, ale Stoke City sprawiło niespodziankę w 12., kończąc bramką pierwszą składną akcję. Na listę strzelców wpisał się Irlandczyk Jonathan Walters. Później jednak do siatki trafiali już tylko "The Reds". W 34. minucie wyrównał Adam Lallana, chwilę przed przerwą na 2:1 podwyższył Brazylijczyk Roberto Firmino. W 59. minucie, po dośrodkowaniu Belga Divocka Origiego, do własnej bramki piłkę posłał Francuz Gilbert Imbula, a wynik ustalił w 70. Daniel Sturridge. Był to pierwszy kontakt z piłką reprezentanta Anglii, który na boisku pojawił się kilkadziesiąt sekund wcześniej. Był to setny gol Liverpoolu pod wodzą Juergena Kloppa w 48 meczu jego kadencji. Liverpool jest najskuteczniejszą drużyną obecnego sezonu Premier League Osiem meczów tej kolejki odbyło się w poniedziałek. Zwycięstwa odnieśli faworyci - oprócz Liverpoolu i Manchesteru City, także lider Chelsea Londyn, Manchester United i Arsenal Londyn.Prowadząca w tabeli Chelsea (46 punktów) pokonała u siebie AFC Bournemouth 3:0, a cały mecz w barwach gości rozegrał Artur Boruc. Była to 12. z rzędu ligowa wygrana "The Blues", którzy ustanowili klubowy rekord. Do najlepszego osiągnięcia Arsenalu z 2002 roku potrzebują jeszcze dwóch zwycięstw.Swansea City, z Łukaszem Fabiańskim w bramce, traci już cztery punkty do bezpiecznej strefy. W poniedziałek zespół z Walii przegrał u siebie z West Ham United 1:4 i z dorobkiem 12 punktów jest przedostatni w tabeli. Przy pierwszym golu polski bramkarz zachował się nie najlepiej - broniąc lekki strzał, odbił piłkę wprost pod nogi nadbiegającego napastnika "Młotów" Ghańczyka Andre Ayew. Po tej porażce z pracy szkoleniowca Swansea zwolniony został Amerykanin Bob Bradley ( CZYTAJ WIĘCEJ ).Swój mecz wygrał Arsenal Londyn, ale na zwycięską bramkę w meczu u siebie z West Bromwich Albion (1:0) czekał aż do 86. minuty. Wówczas wygraną gospodarzom zapewnił Francuz Olivier Giroud. Arsenal ma 37 punktów i jest czwarty.Czołówkę goni Manchester United. "Czerwone Diabły" pokonały walczący o utrzymanie w ekstraklasie Sunderland 3:1. Podopieczni Portugalczyka Jose Mourinho wygrali czwarty ligowy mecz z rzędu i mają 33 punkty. W innym poniedziałkowym meczu mistrz Anglii Leicester City przegrał przed własną publicznością z Evertonem 0:2. Cały mecz w barwach gospodarzy rozegrał Marcin Wasilewski, a w kadrze zabrakło Bartosza Kapustki. "Lisy" mają 17 punktów i są tylko o trzy od strefy spadkowej. 18. kolejka zakończy się w środę, gdy Southampton podejmie Tottenham Hotspur.