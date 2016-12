Rajd Dakar. Pojazdy dotarły do Buenos Aires

Transportowiec typu ro-ro, o pojemności ponad 58 tysięcy ton, przystosowany do przewozu kontenerów i pojazdów, wyruszył z francuskiego Hawru ponad trzy tygodnie temu.Po odebraniu sprzętu z terminalu Euroamerica zespoły przejadą na miejsce startu, do stolicy Paragwaju - Asuncion, pokonując drogą lądową ponad 1250 km. W piątek, 30 stycznia rozpoczyna się odbiór administracyjny i badania kontrolne w centrum kongresowym Conmebol.Rampa startowa zostanie ustawiona pod pałacem prezydenckim - Palacio de los Lopez. Ceremonię zaplanowano 1 stycznia od godz. 17 do 23. Właściwa rywalizacja sportowa rozpocznie się dzień później.W Rajdzie Dakar 2017 wystartuje blisko 500 zawodników z 59 krajów. W tym gronie jest dziewięciu Polaków. Zakończenie zmagań - 14 stycznia w Buenos Aires. Trasa prowadząca przez Paragwaj, Argentynę i Boliwię ma 8818 km, w tym 4089 km stanowią odcinki specjalne. Najdłuższy - 527 km jest na 6. etapie z Oruro do La Paz ( 7 stycznia ).