Liga Europy. Ajax Amsterdam wzmocni się piłkarzem Realu Madryt?

Odegaard to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia w Europie. W norweskim Stromsgodset debiutował już w wieku 16 lat, na treningi zapraszano go do Bayernu Monachium, Liverpoolu i Arsenalu, ale w styczniu 2015 roku podpisał kontrakt z Realem Madryt. Transfer nastolatka miał kosztować "Królewskich" cztery miliony euro. Zadebiutował w maju zeszłego roku w ostatniej kolejce ligi hiszpańskiej zmieniając Cristiano Ronaldo i stając się najmłodszym piłkarzem w historii Realu. Jednak dopiero miesiąc temu wystąpił w pierwszym składzie w spotkaniu pucharowym z Cultural Leonesa.Na razie na tych dwóch występach w pierwszym zespole Realu może się skończyć, ponieważ Odegaard szuka swojej szansy w wypożyczeniu. Także klub nie widzi sensu w ogrywaniu reprezentanta Norwegii (dziewięć występów) w drugoligowych rezerwach klubu. Chęć zatrudnienia 18-latka do końca sezonu wyraził Ajax Amsterdam , który słynie z wychowywania talentów. Do tej pory rzadko zdarzało się, by jednak ogrywał juniorów większych klubów, zwykle koncentrował się na wychowankach własnej akademii. Odegaard ma już przebywać w Amsterdamie na negocjacjach dotyczących wypożyczenia. Jednak hiszpański dziennik "Marca" donosi, że większe szanse ma mieć Heerenveen, które zajmuje czwarte miejsce w lidze ze stratą ośmiu punktów do drugiego Ajaksu.Ajax to także rywal Legii Warszawa w 1/16 Ligi Europy. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Polsce już 16 lutego, rewanż tydzień później w Amsterdamie. Jeśli do wypożyczenia dojdzie, Odegaard będzie mógł wystąpić w tych spotkaniach.