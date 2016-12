Liga włoska. Polski bramkarz w jedenastce sezonu!

Empoli po osiemnastu kolejkach zajmuje dopiero siedemnaste miejsce w tabeli, ma tylko cztery punkty przewagi nad Palermo, które otwiera strefę spadkową. Dotychczas zespół wygrał tylko trzy spotkania, pięć zremisował i strzelił najmniej w lidze goli (dziesięć). Gdyby nie forma Łukasza Skorupskiego w bramce, Empoli na pewno byłoby znacznie niżej w tabeli.Zwłaszcza, że 25-letni bramkarz ma niemal najwięcej interwencji ze wszystkich golkiperów w lidze (68). Jedynie Alex Cordaz z Crotone ma ich więcej. Szósty w tej klasyfikacji Wojciech Szczęsny musiał ratować drużynę 61 razy, tyle samo, ile jeden z najbardziej utalentowanych bramkarzy w lidze włoskiej, 17-letni Ginaluigi Donnarumma z Milanu. Jednak Skorupskiemu nie dorównuje nikt pod względem zachowanych czystych kont - bramkarzowi jednej z najsłabszych drużyn w lidze udało się to siedmiokrotnie, w tym w meczach z Romą i Torino. W całym poprzednim sezonie miał ich dziewięć.Tymi statystykami swój wybór uargumentowali dziennikarze Goal.com. Przypomnijmy, że to drugi sezon Skorupskiego w Empoli, do którego jest wypożyczony z Romy. Obecnie liga włoska ma przerwę, a już siódmego stycznia drużynę Skorupskiego czeka bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie: właśnie z Palermo.Skorupski (Empoli) - Barzagli (Juventus), Fazio (Roma), Chiellini (Juventus), Alex Sandro (Juventus) - Pjanić (Juventus), Banega (Inter), Hamsik (Napoli) - Salah (Roma), Higuain (Juventus), Belotti (Torino)