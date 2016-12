Kamil Glik zniszczył na Facebooku! "Służę pomocną stopą"

To wydarzenie bije rekordy popularności na Facebooku. Na ten moment udział w nim zadeklarowało prawie 280 tys. ludzi, w tym celebryci, politycy czy aktorzy. Oczywiście ta impreza sylwestrowa nie odbędzie się naprawdę, to jedynie forma żartu.- W tym roku będziemy obchodzić mentalnie kolejny sylwester z naszym wspaniałym prezydentem! Dziękujemy, że jest Pan z nami! Posty które mogą urazić będą usuwane, a w przypadku spamu takimi osoby publikujące będą banowane (za obrażanie prezydenta - BAN bez możliwości ponownego powrotu na wydarzenie) - czytamy w opisie.- Jakby ktoś zaliczył zgona to służę pomocną stopą - napisał Glik na stronie wydarzenia . Dołączył do niego zdjęcie z meczu z Kazachstanem w el. MŚ 2018 (2-2). Rywal kradł czas leżąc na boisku, a Glikowi bardzo się to nie spodobało. Chciał go "podnieść" stopą, a wściekły rywal od razu ozdrowiał. Polak niestety dostał żółtą kartkę za swoje zdolności uzdrawiające.