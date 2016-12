Transfery. Jarosław Jach na celowniku Montpellier

Francuzi zaproponowali 750 tys. euro. Zagłębie oczekuje równego miliona za 22-latka, który jest młodzieżowym reprezentantem Polski. Co ważne, jego kontrakt wygasa dopiero za 2,5 roku, więc Zagłębie ma dodatkowy atut po swojej stronie.Jach wzbudza duże zainteresowanie. Interesują się nim kluby z czołowych lig zagranicznych - m.in. Betis, Sampdoria, Lille, St. Etienne czy VFL Wolfsburg. W swoich szeregach widziałaby go również Legia Warszawa . Środkowy obrońca zagrał do tej pory we wszystkich dwudziestu meczach ekstraklasy. Tylko raz nie wystąpił w pełnym wymiarze czasowym. Dostał zaledwie jedną żółtą kartkę, strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.