Liga turecka. Sędzia Cuneyt Cakir podyktował rzut karny za zagranie piłki ręką przez... bramkarza! [WIDEO]

Stało się to podczas meczu Rizesporu z Osmanlisporem. Bramkarz gości Zydrunas Karcemarskas w tłoku nie zdołał złapać piłki po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, ale upadając przypadkowo zablokował ręką strzał zawodnika Rizesporu.Ku zaskoczeniu wszystkich sędzia podyktował karnego. I nie jest to byle jaki arbiter - Carki prowadził m.in. mecz Włochy - Hiszpania na Euro 2016 czy finał Ligi Mistrzów w 2015 roku (Juventus - Barcelona).- Cakir musi odpocząć co najmniej przez miesiąc. Gdyby popełnił taki sam błąd w Lidze Mistrzów... - powiedziałturecki dziennikarz Mehmet Demirkol. Rizespor - cały mecz w jego barwach rozegrał Patryk Tuszyński - nie skorzystał z tego prezentu. Jakob Jantscher nie wykorzystał karnego. Goście wygrali po golu w 91. minucie z... karnego.