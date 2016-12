Eredivisie. Mateusz Klich wyróżniony! Jeden z najlepszych transferów

- Złoty strzał Twente. W zespole pełnym młodych piłkarzy może czuć się jak weteran mimo zaledwie 26 lat - napisano w uzasadnieniu.Klich przeszedł do Twente w końcówce letniego okna transferowego z 1. FC Kaiserslautern. Podpisał 3-letni kontrakt. W Niemczech zupełnie sobie nie radził, ale w Holandii odżył. Grał we wszystkich 14 spotkaniach ligowych oraz pucharowych od pierwszej do ostatniej minuty. Jest również wykonawcą rzutów karnych, w ten sposób strzelił już trzy gole. W dodatku dwa razy był kapitanem swojego zespołu. W drugiej części sezonu 2012/13 oraz w całym sezonie 2013/14 równie dobrze spisywał się w innym holenderskim klubie PEC Zwolle. Klich wystąpił 10 razy w reprezentacji Polski i strzelił jednego gola. Po raz ostatni w kadrze zagrał z Gibraltarem (7-0) w el. Euro 2016.W najlepszej jedenastce znaleźli się dwaj piłkarze Ajaksu Amsterdam , rywala Legii Warszawa w 1/16 finału Ligi Europy: to Davinson Sanchez oraz Hakim Ziyech.