Ekstraklasa. Bogusław Leśnodorski zdradza, ile wyniesie budżet Legii Warszawa. Oszałamiająca kwota!

Tak wysoka kwota jest głównie zasługą awansu do Ligi Mistrzów oraz osiągniętych w niej wyników. Legia zajęła trzecie miejsce w grupie z czterema punktami po pokonaniu Sportingu oraz remisie z Realem Madryt. A już w lutym czekają ją co najmniej dwa kolejne mecze z Ajaksem Amsterdam w 1/16 finału Ligi Europy.- Trudno to policzyć [ile Legia zarobiła na pucharach - dop. red.], bo wpływy obarczone są kosztami. W piłce nieważne jest, ile się zarabia, tylko ile się wydaje. Można jednak założyć, że w 2017 roku będziemy mieli budżet wysokości 250 milionów złotych - powiedział Leśnodorski.Legia może się jednak osłabić zimą. Prezes Legii ujawnił, że z klubu może odejść trzech, czterech piłkarzy. Nazwisk nie zdradził, ale można przypuszczać że chodzi m.in. o Bartosza Bereszyńskiego czy Aleksandara Prijovicia.- Potencjał Legii, jej marka, zaplecze, ludzie, którzy tu pracują, ostatnie sukcesy - to wszystko sprawia, że jest bardzo duże zainteresowanie Legią - powiedział Leśnodorski o rozmowach z inwestorami zainteresowanymi kupnem akcji klubu. Więcej w "Super Expressie".