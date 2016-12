Liga NBA - James odpoczywa, Cavaliers przegrywają

"LeBron to świetny zawodnik. Skupia na sobie uwagę przeciwnika i jego koledzy mają dzięki temu więcej swobody. Gdy go brakuje, każdy w naszej drużynie musi dać z siebie więcej niż zwykle. Próbowaliśmy tego, ale najwyraźniej się nie udało" - powiedział trener Cavaliers Tyronn Lue.Obrońcy tytułu nawet przez moment w tym meczu nie prowadzili. Usprawiedliwieniem może być dla nch też to, że zaledwie dzień wcześniej grali ciężki mecz z Golden State Warriors. Pistons natomiast mieli kilka dni odpoczynku."Co prawda nie grali od piątku i spokojnie na nas czekali, ale i tak należy im się szacunek, bo prostu zrobili to, co do nich należało" - podkreślił Kyrie Irving. Z 18 punktami był najlepszym zawodnikiem gości. Kevin Love dołożył 17 pkt i miał 14 zbiórek. Natomiast dla zwycięzców najwięcej uzyskał Tobias Harris - 21 pkt.Mimo porażki Cavaliers z bilansem 23-7 prowadzą w Konferencji Wschodniej. Tuż za nimi są Toronto Raptors (22-8). Kanadyjski zespół na wyjeździe pokonał Portland Trail Blazers 95:91. Najlepszy w ich szeregach był Kyle Lowry, który zdobył 27 pkt.Mająca wielkie aspiracje drużyna Los Angeles Clippers (22-11) szybko przekonała się, jak ciężko będzie jej wygrywać bez dwóch największych gwiazd. Jeszcze przez miesiąc niezdolny do gry będzie Blake Griffin , ale wcześniej do pełni sił powinien wrócić Chris Paul Bez nich Clippers doznali trzeciej porażki z rzędu i to ze znacznie niżej notowanymi rywalami. Najpierw ulegli Dallas Mavericks (9-22), następnie Los Angeles Lakers (12-22), a minionej nocy we własnej hali przegrali 102:106 z Denver Nuggets (13-18).W drużynie gości świetnie zagrał Nikola Jokic. Zaledwie 21-letni Serb uzyskał 24 pkt, 10 zbiórek, cztery asysty i trzy przechwyty. Po 23 pkt dołożyli Włoch Danilo Gallinari i Will Barton. Wśród pokonanych wyróżnił się Jamal Crawford - 24 pkt.Po świętach coraz więcej optymizmu jest w drużynie Marcina Gortata. Koszykarze Washington Wizards, przy zaledwie czteropunktowym udziale Polaka, pokonali u siebie Milwaukee Bucks 107:102. "Czarodzieje" są coraz bliżej najlepszej ósemki, która będzie rywalizowała w fazie play off. Na razie z bilansem 14-16 zajmują 10. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.