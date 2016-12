Ekstraklasa. Mateusz Borek: Legia Warszawa chce Tomasza Kędziorę z Lecha Poznań

Celem Legii finał Ligi Europy

Legia szuka zastępcy Bartosza Bereszyńskiego, na wypadek gdyby ten odszedł z klubu. To może nastąpić już zimą, bo Bereszyński ma za sobą znakomitą jesień i interesują się nim m.in. takie kluby jak Sampdoria czy Aston Villa. 22-letni Kędziora rozegrał w ekstraklasie już 101 meczów, w których strzelił cztery bramki. Z Lechem zdobył mistrzostwo Polski oraz dwukrotnie Superpuchar kraju.Jeżeli ten transfer doszedłby do skutku, to Legia po raz kolejny wyciągnęłaby wartościowego piłkarza z Lecha. W poprzednich latach byli to: wspomniany Bereszyński, Krystian Bielik (którego Legia niedługo później sprzedała do Arsenalu za ok. 2 mln euro) czy Kasper Hamalainen. Finowi skończyła się umowa z Lechem i chciał odejść do klubu z innego kraju, ale ostatecznie do transferu przekonała go Legia.Borek ujawnił również ogromne ambicje prezesa Legii Bogusława Leśnodorskiego. - Rozmawiałem z prezesem Legii Bogusławem Leśnodorskim i powiedział mi, że jeśli wypalą wszystkie pomysły i plany transferowe, to chciałby Legii w finale Ligi Europy. Jednym z graczy przymierzanych do Warszawy jest kapitan młodzieżowej reprezentacji Polski, Tomasz Kędziora z Lecha Poznań - cytuje słowa dziennikarza serwis Legia.net. Legia zagra w 1/16 finału Ligi Europy z Ajaksem Amsterdam . Wcześniej zajęła 3. miejsce w grupie Ligi Mistrzów - za Borussią Dortmund i Realem Madryt, a przed Sportingiem.