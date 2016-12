Liga belgijska. Teodorczyk z golem i asystą

Teodorczyk rozegrał cały mecz, a do siatki trafił w 74. minucie. W 85. na 2:0 podwyższył rezerwowy Ghańczyk Frank Acheampong.Anderlecht ma 41 punktów i o jeden wyprzedza Club Brugge oraz SV Zulte Waregem, przy czym drużyna z Brugii rozegrała o jeden mecz mniej.25-letni Teodorczyk, który latem przeniósł się do Anderlechtu na zasadzie wypożyczenia z Dynama Kijów, imponuje skutecznością nie tylko w ekstraklasie. W Lidze Europejskiej zdobył siedem bramek, a do tego dołożył jedną w krajowym pucharze.