Pepe również obiera kurs na Chiny. "Jedną nogą już tam jest"

Transfery Pepe i Di Marii do ligi chińskiej przygotowuje agent obu graczy, Jorge Mendes. Kontrakt Portugalczyka z Realem Madryt wygasa w czerwcu przyszłego roku, a więc w styczniu może on już negocjować z innymi klubami. Przejście na zasadzie wolnego transferu umożliwiłoby stoperowi wynegocjowanie wyższych zarobków. Z informacji, do jakich dotarła "Marca", wynika, że Pepe w nowym zespole, Hebei Fortune, zarabiałby 10 mln euro za sezon. To o ponad 5 mln więcej niż w Madrycie.Celem Portugalczyka jest mimo wszystko pozostanie w Realu. Póki co zawodnik nie może jednak dojść do porozumienia z Królewskimi w kwestii nowego kontraktu. 33-letni obrońca chciałby umowy na dwa lata, natomiast działacze z Estadio Santiago Bernabeu proponują przedłużenie obowiązującego kontraktu o rok.