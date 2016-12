Alpejski PŚ. Svindal zrezygnował ze startów w Santa Caterinie

Svindal do rywalizacji po wspomnianej kontuzji na początku roku wrócił dopiero na początku grudnia . Norweg, który w poniedziałek obchodzi 34. urodziny, pełnowymiarowe treningi wznowił po kontuzji dopiero trzy tygodnie przed pierwszym startem w tym sezonie. Radził sobie na stoku bardzo dobrze - trzykrotnie znalazł się na podium zawodów PŚ. Okazuje się, że podczas zjazdu w Val Gardenie 17 grudnia , gdy był drugi, odezwał się u niego ból w kolanie - Muszę teraz odpocząć. Mam nadzieję, że zrealizuję swoje cele w 2017 roku - napisał na portalu społecznościowym mistrz olimpijski, pięciokrotny świata i dwukrotny triumfator klasyfikacji generalnej cyklu.W Santa Caterinie alpejczycy będą startować od wtorku do czwartku w: supergigancie, zjeździe i kombinacji (supergigant plus slalom).W tych zawodach spodziewany jest powrót chorwackiego weterana Ivicy Kostelica. 37-letni sportowiec po raz ostatni zaprezentował się publiczności w imprezie cyklu 6 marca