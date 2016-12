Łukasz Piszczek chciałby zagrać w polskim klubie. Kierunek? Goczałkowice

Boczny obrońca jest wychowankiem drużyny z województwa śląskiego i nie ukrywa, że scenariusz, w którym może pomóc swojemu zespołowi po zakończeniu przygody z wielkim futbolem, byłby dla niego wymarzony.- Jak zdrowie pozwoli, to już po zakończeniu profesjonalnej kariery mógłbym zagrać w Goczałkowicach. I to nawet na stoperze. Gdyby tak się stało, przebyłbym drogę podobną do taty, który też zaczynał jako ofensywny zawodnik, a kończył jako środkowy obrońca w Goczałkowicach - powiedział "Przeglądowi Sportowemu" piłkarz Borussii. Piszczek o swoim dawnym klubie nigdy nie zapomniał. Kiedy tylko może, pomaga kontuzjowanym zawodnikom, a także zdradza nowinki taktyczne trenerom. - To bardzo mobilizuje zespół i pomaga w każdym aspekcie - przyznają zawodnicy śląskiej drużyny w rozmowie z telewizją Polsat Sport.Warto odnotować, że wiceprezesem LKS-u jest ojciec Łukasza, Kazimierz.Obecny kontrakt piłkarza z Borussią Dortmund ważny jest do 2018 roku. Sam Piszczek wielokrotnie podkreślał, że swoją karierę w poważnym futbolu chciałby zakończyć właśnie w BVB.