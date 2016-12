NBA. Cleveland Cavaliers znowu lepsi od Golden State Warriors

"Wojownicy" byli lepsi w każdej z trzech pierwszych kwart i przed rozpoczęciem ostatniej odsłony świątecznego hitu prowadzili różnicą siedmiu "oczek" (87:80). Zespół gości znakomicie rozpoczął decydującą część spotkania, zdobył siedem punktów z rzędu, a na tablicy był już wynik 94:80 dla Warriors.Ekipa Cavaliers nie zamierzała rezygnować, mozolnie odrabiała straty, a do remisu (103:103) doprowadził Kyrie Irving na dwie minuty i 17 sekund przed końcową syreną. Po kolejnych 73 sekundach znów wygrywali przyjezdni (108:105), po rzucie Stephena Curry'ego za trzy punkty. Końcówka to jednak popis Irvinga.Wśród triumfatorów wyróżnili się LeBron James - 31 pkt i 13 zbiórek (ale miał też pięć strat) oraz Irving 25 pkt i 10 asyst. Najskuteczniejszym zawodnikiem "Wojowników" był Kevin Durant 36 pkt.W finale ligi NBA w sezonie 2015/2016 koszykarze Cavaliers pokonali broniących tytułu Warriors 4-3; w decydującym meczu zwyciężyli 93:89 i pierwszy raz wywalczyli trofeum.W niedzielnym spotkaniu derbowym klubów z Los Angeles Lakers pokonali Clippers 111:102. O sukcesie "Jeziorowców", którzy przerwali serię 11 gier bez zwycięstwa nad lokalnym przeciwnikiem, przesądziła trzecia kwartą wygrana 34:16.Po 19 punktów dla Lakers uzyskali Nick Young i Rosjanin Timofej Mozgow. Wszyscy zawodnicy pierwszej piątki mieli co najmniej 13 pkt. W zespole Clippers najlepszy bilans mieli J. J. Redick i Jamal Crawford - po 22 pkt.W innych meczach bez niespodzianek, m.in. drużyna San Antonio Spurs pokonała Chicago Bulls 119:100, zaś Oklahoma City Thunder wygrała z Minnesota Timberwolves 112:100.