Angel Di Maria zainteresowany transferem do Chin

Agent zawodnika, Jorge Mendes, rozważa wraz ze swoim klientem transfer do ligi chińskiej - czytamy w dzienniku. Jeśli operacja ta doszłaby do skutku, Argentyńczyk byłby kolejną gwiazdą po Ezequielu Lavezzim i Oscarze, która zamienia czołowy europejski zespół na drużynę z Super League.Lavezzi reprezentuje obecnie barwy Hebei China Fortune (wcześniej Paris Saint-Germain), będąc przy okazji jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie, zaś Oscar zimą przeniesie się z Chelsea do Shanghai SIPG. Za Brazylijczyka Chińczycy zapłacili 60 milionów funtów.Czy Di Maria dołączy do tej dwójki? Odkąd Argentyńczyk opuścił Real Madryt , jego kariera przypomina sinusoidę. Fatalny etap w Manchesterze United skrzydłowy miał odbić sobie występami w PSG. O ile pierwszy sezon w Paryżu był w wykonaniu Di Marii naprawdę udany, tak w drugim, po odejściu Zlatana Ibrahimovicia, pomocnik jest cieniem samego siebie. Dlatego też poważnie rozważa transfer do Chin.