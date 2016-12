59. Ankieta PAP. Cristiano Ronaldo najlepszym sportowcem Europy 2016 roku. Są Polacy!

Skoczek narciarski Kamil Stoch sklasyfikowany został w ankiecie zorganizowanej wśród agencji prasowych Starego Kontynentu na 45. pozycji, a piłkarz Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski na 55.W bieżącej edycji ankiety głosy oddali przedstawiciele rekordowej liczby 27 agencji prasowych Starego Kontynentu.Ronaldo zgromadził 204 punkty i o 24 wyprzedził brytyjskiego tenisistę Andy'ego Murraya, mistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro, triumfatora Wimbledonu oraz zwycięzcę finałowego turnieju ATP World Tour i lidera - od 7 listopada - rankingu ATP, oraz o 68 węgierską pływaczkę Katinkę Hosszu, która w brazylijskich igrzyskach sięgnęła po trzy złote i jeden srebrny medal.31-letni Ronaldo w 2016 roku zdobył m.in. mistrzostwo Europy z reprezentacją Portugalii, a z Realem Madryt sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów i klubowych mistrzostwach świata. Został także królem strzelców Champions League. W grudniu po raz czwarty został zdobywcą Złotej Piłki w plebiscycie magazynu "France Football".Portugalczyk znalazł się również w finałowej trójce tegorocznego plebiscytu międzynarodowej federacji (FIFA) na najlepszego piłkarza świata. Zwycięzca "The Best FIFA Football Awards" zostanie ogłoszony 9 stycznia w Zurychu To pierwsze zwycięstwo piłkarza w historii plebiscytu Polskiej Agencji Prasowej.W czołowej "10" tegorocznej ankiety PAP uplasowali się na kolejnych miejscach: mistrz świata Formuły 1 Niemiec Nico Rosberg, brytyjski lekkoatleta Mohamed Farah, niemiecka tenisistka z polskimi korzeniami Angelique Kerber, francuski biathlonista Martin Fourcade, austriacki alpejczyk Marcel Hirscher, Anita Włodarczyk i brytyjski kolarz Chris Froome.Przed rokiem Włodarczyk, mistrzyni i rekordzistka świata w rzucie młotem, również była najlepsza z biało-czerwonych dzieląc 11. lokatę z brytyjskim pięściarzem Tysonem Furym, natomiast Robert Lewandowski, kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski i napastnik Bayernu Monachium, był wtedy 13. ex aequo z norweskim biegaczem narciarskim Petterem Northugiem.Każda z agencji biorących udział w ankiecie przedstawiła własną "10" najlepszych. Ronaldo znalazł się na listach 23 spośród 25 uczestników plebiscytu, w tym aż 10 razy na pierwszym, dwukrotnie na drugim i trzykrotnie na trzecim miejscu.Na Włodarczyk, mistrzynię olimpijską z Rio de Janeiro, głosowali dziennikarze siedmiu agencji, na Stocha i Lewandowskiego - jednej.W sumie w tegorocznej edycji zgłoszono 70 sportowców z 30 państw - 26 kobiet i 44 mężczyzn reprezentujących 34 dyscypliny. Najwięcej sportowców - dziewięciu - pochodziło z Niemiec, siedmiu z Rosji, sześciu z W. Brytanii, po pięciu z Francji i Hiszpanii, po trzech z Holandii , Polski, Serbii, po dwóch z Belgii, Norwegii, Czech, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier i Włoch, natomiast po jednym z Austrii, Słowenii, Chorwacji, Grecji, Gruzji, Słowacji, Białorusi, Danii, Bułgarii, Szwecji, Litwy, Słowenii, Irlandii Północnej, Kosowa i Portugalii.Najliczniej reprezentowani byli przedstawiciele "królowej sportu". Lekkoatletyka z 11 osobami wyprzedziła kolarstwo - 5, piłkę nożną i tenis - po 4, narciarstwo alpejskie oraz biathlon - po 3, judo, pływanie, pięciobój nowoczesny, golf, kajakarstwo, koszykówkę, Formułę 1, narciarstwo klasyczne, piłkę ręczną, gimnastykę sportową, siatkówkę plażową i boks - po 2, sport motocyklowy, szachy, gimnastykę artystyczną, podnoszenie ciężarów, zapasy, snowboard, łyżwiarstwo szybkie, sport samochodowy, badminton, jeździectwo, snooker, hokej na lodzie, strzelectwo, łyżwiarstwo figurowe, szermierkę i piłkę wodną - po 1.W 59. Ankiecie PAP głosowali dziennikarze: AFP (Francja), AGERPRES (Rumunia), ANP ( Holandia ), APA (Austria), ATA (Albania), BELGA (Belgia), BELTA (Białoruś), BTA (Bułgaria), CTK (Czechy), DPA (Niemcy), EFE (Hiszpania), ELTA (Litwa), FENA (Bośnia i Hercegowina), HINA (Chorwacja), LETA (Łotwa), LUSA (Portugalia), MOLDPRES (Mołdawia), MTI (Węgry), SDA-ATS (Szwajcaria), SID (Niemcy), SHGSK (Kosowo), STA (Słowenia), SITA (Słowacja), TASS (Rosja), TANJUG (Serbia), UKRINFORM (Ukraina) i PAP S.A.Ankieta PAP, jedna z najstarszych tego typu w świecie, organizowana jest od 1958 roku. Pierwszym zwycięzcą został Zdzisław Krzyszkowiak, bohater mistrzostw Europy w Sztokholmie, zdobywca złotych medali w biegu na 5000 i 10 000 metrów. W latach 1966 i 1974 najlepsza okazała się lekkoatletka Irena Szewińska. To jej jedyni polscy triumfatorzy.Najczęściej - 13 razy - wygrywali tenisiści: Niemka Steffi Graf (1988-89), Szwed Stefan Edberg (1990), Szwajcarka Martina Hingis (1997), Szwajcar Roger Federer (2004-07 i 2009), Hiszpan Rafael Nadal (2008 i 2010) oraz Serb Novak Djokovic (2011 i 2015).Federer z pięcioma triumfami jest rekordzistą. Trzykrotnie najlepsi okazali się radziecki skoczek wzwyż Walery Brumel (1961-1963) i siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Niemiec Michael Schumacher.