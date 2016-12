Van Basten: zachowanie piłkarzy wobec sędziów powinno być lepsze

"Jestem przekonany, że zachowanie piłkarzy wobec sędziów mogłoby i powinno być lepsze. Teraz za dużo z nich narzeka, podważa decyzje arbitrów, dyskutuje z sędzią" - powiedział van Basten stacji BBC.Jak przyznał, FIFA rozważa wprowadzenie na wzór federacji rugby przepisu, że o spornych sytuacjach z głównym arbitrem może rozmawiać w pojedynkę tylko kapitan zespołu."W trakcie gry są spore emocje i to dobrze dla futbolu, ale emocje, a co za tym idzie swoje zachowanie, piłkarze muszą kontrolować, a nie wszyscy potrafią. Musimy to skierować na właściwe tory" - dodał były gracz m.in. Ajaksu Amsterdam Przed rozpoczęciem obecnego sezonu angielska federacja wystąpiła z planem redukcji "nietolerowanych zachowań" poprzez zobowiązanie sędziów do karania czerwonymi kartkami piłkarzy naskakujących na nich czy używających obraźliwych słów bądź gestów.By pomóc sędziom w spornych sytuacjach, FIFA wciąż testuje system powtórek wideo, na podstawie którego arbitrzy, po konsultacji, mogliby zweryfikować pierwszą decyzję. Był on stosowany m.in. w niedawnych klubowych mistrzostwach świata, a jego działanie wywołało sporo kontrowersji."Jako FIFA pracujemy wciąż na ulepszeniem produktu, który oferujemy. Jest on coraz bardziej dynamiczny, trzymający w napięciu, ale chcemy, by był także bardziej uczciwy. Chcemy wykorzystać technologię do pomocy sędziom, ale to wymaga czasu i pracy" - podsumował van Basten.