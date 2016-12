Kamil Glik w jedenastce rundy jesiennej ligi francuskiej

Monaco z Glikiem w składzie ma za sobą bardzo udaną rundę. Zespół z Księstwa zakończył rok na pozycji wicelidera Ligue 1 , a w Lidze Mistrzów wygrał grupę i w 1/8 finału zmierzy się z Manchesterem City . Znacząco do tych sukcesów przyczynił się właśnie były zawodnik włoskiego Torino.- Dyscyplina w obronie i waleczność, tym wyróżnia się Glik. Od samego początku sezonu był pewnym punktem zespołu - podkreślają dziennikarze francuskiego oddziału Eurosportu.Oprócz Glika w jedenastce rundy jesiennej znalazło się trzech innych zawodników Monaco: Fabinho, Thomas Lemar i Bernardo Silva.Stephane Ruffier (AS Saint-Etienne) - Ricardo Pereira (OGC Nice),, Dante (OGC Nice), Fernando Marcal (EA Guingamp) - Fabinho (AS Monaco), Jean Seri (OGC Nice), Wylan Cyprien (OGC Nice) - Bernardo Silva (AS Monaco), Thomas Lemar (AS Monaco), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain).