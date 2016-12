Premier League. Alexis Sanchez na wyprzedaży? Wpadka Arsenalu w mediach społecznościowych

Grab a pre-Christmas bargain at Arsenal Direct - there's up to 75 per cent off in our sale. Click the link in the bio Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Arsenal Official (@arsenal) 22 Gru, 2016 o 2:38 PST

Sanchez, obok Mesuta Oezila, jest najlepszym i najważniejszym piłkarzem w drużynie Arsene'a Wengera w tym sezonie. 28-latek w obecnych rozgrywkach wystąpił w 23 meczach, strzelił w nich 14 goli i dołożył do nich aż 12 asyst. Dlatego nie dziwi fakt, że kibice Arsenalu martwią się sytuacją kontraktową piłkarza, którego kontrakt wygasa już za 18 miesięcy.W związku z Sanchezem i użyciem jego wizerunku, wpadkę w mediach społecznościowych zaliczyli PR-owcy klubu. Chilijczyk został twarzą świątecznych wyprzedaży klubu. Arsenal w reklamie zachęca do zakupów, kusząc oszczędnościami aż do 75 proc.Zdjęcie, które pojawiło się na Instagramie, stało się obiektem drwin ze strony kibiców. Część z nich ironicznie pyta, czemu na fotografii nie znajduje się Wenger, inni pytają czy reklama skierowana jest do Manchesteru City , który podobno interesuje się piłkarzem.