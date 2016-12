Premier League. Morgan Schneiderlin na wylocie z Manchesteru United

27-latek trafił do Manchesteru United z Southampton za około 35 mln euro przed rozpoczęciem sezonu 2015/16. Odkąd "Czerwone Diabły" prowadzi Mourinho Francuz nie gra regularnie. W obecnych rozgrywkach Schneiderlin zaliczył zaledwie osiem występów.Media na Wyspach donoszą, że ofertę za piłkarza złożyło już West Bromwich Albion, a ten poprosił portugalskiego menedżera o zgodę na odejście z klubu. - To wzór profesjonalisty i wspaniały, otwarty człowiek. Odbyliśmy kilka szczerych rozmów i moja odpowiedź jest prosta. Gdyby grał regularnie, to miałbym prawo powiedzieć "nie ma szans". Jednak sytuacja jest inna, więc nie mogę unieszczęśliwiać zawodnika i powiedzieć mu, że nigdzie nie odejdzie - powiedział Mourinho na konferencji prasowej.I dodał: - Powiedziałem więc, że jeśli oferta jest odpowiednia i zarząd uzna, że oferta jest adekwatna do umiejętności bardzo dobrego piłkarza, jakim jest Morgan, to nie będę go zatrzymywał.Po 17 kolejkach Premier League Manchester United zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów i stratą 13 "oczek" do prowadzącej w lidze Chelsea. W poniedziałek zespół Mourinho na własnym stadionie zmierzy się z Sunderlandem.