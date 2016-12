Ligue 1. Grzegorz Krychowiak wśród największych rozczarowań rundy jesiennej we Francji

Polak miał być jednym z liderów w nowym klubie, tymczasem co chwilę spada na niego krytyka za dyspozycję, jaką prezentuje na boisku. Krychowiak gra najmniej ze wszystkich środkowych pomocników w zespole. Więcej minut od naszego reprezentanta (799) zaliczyli Thiago Motta (1549), Blaise Matuidi (1635), Marco Verratti (1354), a nawet Adrien Rabiot (942).Nie dziwi zatem, że dziennikarze francuskiego "L'Equipe" umieścili Polaka wśród największych rozczarowań rundy w Ligue 1 . Krychowiak otrzymał takie "wyróżnienie" wraz z dwoma kolegami z zespołu - Angelem di Marią oraz Jese.- W hierarchii zdecydowanie przegrał z Mottą, Rabiotem oraz Verrattim. Jego ligowe występy były blade, a braków technicznych nie był w stanie nadrobić zaangażowaniem - czytamy w uzasadnieniu.Krychowiak trafił do PSG z hiszpańskiej Sevilli za około 30 mln euro. Jak na razie wystąpił w 16 meczach, nie strzelił gola ani nie miał asysty. Zobaczył za to dwie żółte kartki.