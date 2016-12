Mick Schumacher wystartuje w Formule 3

Dla młodego Schumachera to kolejny krok na drodze do Formuły 1."Sezon 2017 z pewnością będzie dużym wyzwaniem. Już testy pokazały, że Formuła 3 to również świetna zabawa. Nie mogę się tego doczekać" - powiedział syn słynnego kierowcy.Ojciec nastolatka 29 grudnia 2013 roku miał tragiczny wypadek na nartach w okolicach Meribel we francuskich Alpach. Schumacher senior przewrócił się i uderzył głową w skałę z tak dużą siłą, że mimo założonego kasku doznał poważnego urazu mózgu. Nie jechał zbyt szybko, ale znajdował się poza wytyczoną trasą.Przez blisko sześć miesięcy był utrzymywany w stanie sztucznej śpiączki w szpitalu w Grenoble. Potem został przewieziony do kliniki uniwersyteckiej w Lozannie, gdzie go wybudzono. Opuścił ją we wrześniu i od tego czasu jest pod opieką lekarzy w swojej posiadłości w Gland nad Jeziorem Genewskim. Niemiec zdobywał tytuł mistrza świata w latach 1994 -1995 oraz 2000-2004. Karierę zakończył w 2012 roku.