Tomasz Hajto skomentował krążące po internecie żarty. "Może niedługo otworzę kanał na Youtube?"

- Wielu z tych dzieciaków, które dzisiaj piszą na mój temat w internecie, nie było wtedy jeszcze na świecie, nie wie, że grałem na mistrzostwach świata, w Bundeslidze. Z czasów piłkarskich pamiętają mnie raczej ludzie z mojego pokolenia i trochę młodsi - mówi Hajto.

Zdradził, że wie o istnieniu memów oraz filmików z jego udziałem w internecie. - Wiem, że takie coś się dzieje, ale nie śledzę tego dokładnie. Powiedzieć, że ktoś kopnął piłkę z lewej do prawej, to każdy debil umie. Staram się wykonywać to zadanie w nieszablonowy sposób, żeby się tego dobrze słuchało. Najlepszy przykład to chyba TurboGrosik, pseudonim, który wymyśliłem i sprzedałem w trakcie meczu, później przyjął się powszechnie. Nawet ma powstać napój energetyczny o takiej nazwie.

Widział jednak niektóre żarty i obrazki. Jaka była jego reakcja? - Niektóre są śmieszne. Gdy zobaczyłem filmik z programu "Jeden z dziesięciu", gdzie pada pytanie o skład Kaiserslautern, to sam się popłakałem ze śmiechu. I drugi, podobny, gdy byłem w programie "Kocham Cię Polsko". Według kogoś mogę też komentować skoki narciarskie. "Rozszerz nogi, szukaj wiatru" - świetne! Może niedługo otworzę swój specjalny kanał na Youtube?

Hajto określił siebie jako "trenera w stanie spoczynku". W sezonie 2012/13 prowadził Jagiellonię Białystok, a w sezonie 2014/15 trenował GKS Tychy. Został jednak zwolniony po spadku do II ligi. Od tej pory nie prowadził już żadnego klubu, mimo że jak sam twierdzi miał kilka propozycji. Wyklucza jednak objęcie klubu pierwszoligowego, czeka wyłącznie na oferty z ekstraklasy. Obecnie jest komentatorem w Polsacie oraz Eurosporcie. Cała rozmowa na stronie "Sportowych Faktów".

