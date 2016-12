Bundesliga. Robert Lewandowski zdradził swoje marzenie

Ikona Sportu 2016 - Głosuj! [PLEBISCYT]



- Nie jest tak, że nie śpię przez to po nocach. Podchodzę do tego racjonalnie. Jak szczęście dopisze i będziemy w dobrej formie, to może się uda. To najważniejsze trofeum w piłce klubowej, ale czasem jak się bardzo czegoś chce, to jest ciężej. Teraz nie napinam się tak, jak choćby jeszcze rok temu czy wcześniej - stwierdził reprezentant Polski. Jak do tej pory z Bayernem dwa razy zagrał w półfinale Ligi Mistrzów, ale odpadł z FC Barceloną oraz Atletico Madryt. Raz zagrał w finale, ale jego Borussia Dortmund przegrała 1-2 z Bayernem w 2013 roku.

Lewandowski zdradził również, że wpływ na jego decyzję o przedłużeniu kontraktu z Bayernem do 2021 roku miało dziecko - jego żona Anna jest w ciąży, poród zaplanowany jest na kwiecień przyszłego roku. - Na pewno wiele się zmieni w naszym życiu. Będzie bardzo dużo radości. Czasami człowiek ma problemy na boisku, ale gdy w życiu rodzinnym nastaje tak piękna zmiana, reszta schodzi na dalszy plan. Od kilku lat było moim marzeniem, by osobiście zakomunikować światu tę nowinę i powiedzieć o ciąży żony. Tak by nie zostawiać tego dziennikarzom, paparazzim, bez żadnych niedomówień. W tamtym momencie rozpierała mnie duma - wyjawił Lewandowski. O ciąży poinformował świat cieszynką po golu z Atletico w LM (1-0), gdy włożył piłkę pod koszulkę i wykonał gest ssania kciuka.

Na pytanie jakim chce być ojcem odpowiedział: Najlepszym! A tak poważnie? Trudno teoretyzować. Sam muszę zadać sobie to pytanie, a dziecko mnie zweryfikuje (śmiech). Na pewno będę chciał przekazać wartości, z którymi się utożsamiam. Zasady, według których funkcjonuję. Cała rozmowa na łamach "Przeglądu Sportowego".

