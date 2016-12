Transfery. "Tuttomercatoweb": Borussia Dortmund obserwuje Karola Linettego

Ikona Sportu 2016 - Głosuj! [PLEBISCYT]



W ostatniej kolejce Sampdoria grała z Udinese (0-0), a Linetty dobrze spisał się w środku pola gospodarzy. Przedstawiciele BVB mieli obserwować również Mohameda Fofanę z Udinese.

Włoskie media już w listopadzie pisały, że Linettym interesuje się BVB oraz AS Roma. To pokłosie bardzo dobrych występów reprezentanta Polski. Linetty trafił do Sampdorii latem z Lecha Poznań za 3 mln euro. Od razu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, zagrał w 16 z 18 spotkań ligowych zespołu. Gola jeszcze nie strzelił, ale zaliczył trzy asysty.

Była gwiazda ekstraklasy blisko wielkiego powrotu do Polski!





Robert Lewandowski zdradził swoje marzenie i to, co chce przekazać dziecku





Real Madryt oszalał na punkcie tego piłkarza. Może rozbić bank!





Potentat szuka wzmocnień. Verratti, Rakitić, Kroos...





Ajax Amsterdam złożył ofertę za piłkarza z ekstraklasy!

Łamiące serca wywiady polskich bramkarzy i znakomity tekst Peszki [SPORTOWE CYTATY ROKU]