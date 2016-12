Piękny gest piłkarzy Legii Warszawa. Przekażą część premii za Ligę Mistrzów na fundację

Brawo Panowie! ?? @JakubRzezniczak i drużyna @LegiaWarszawa przeznaczyli część premii za Ligę Mistrzów na rzecz podopiecznych @FundacjaLegii. pic.twitter.com/k4pRx7msK5 - Seweryn Dmowski (@seweryndmowski) 23 grudnia 2016

- Warto jest pomagać. My jako drużyna postanowiliśmy przekazać Fundacji Legii Warszawa część swoich premii uzyskanych za awans do Ligi Mistrzów UEFA oraz rezultaty uzyskane w fazie grupowej - powiedział kapitan mistrza Polski Jakub Rzeźniczak w opublikowanym na Twitterze wideo.

Brawo Panowie! ?? @JakubRzezniczak i drużyna @LegiaWarszawa przeznaczyli część premii za Ligę Mistrzów na rzecz podopiecznych @FundacjaLegii. pic.twitter.com/k4pRx7msK5 - Seweryn Dmowski (@seweryndmowski) 23 grudnia 2016





Fundacja Legii została założona przez klub w połowie 2015 roku. Jej celem jest niesienie pomocy potrzebującym osobom oraz ich rodzinom. Działalność fundacji zdecydowali się wesprzeć piłkarze Legii, którzy przekażą 1 proc. swoich premii za awans do LM oraz uzyskane wyniki. Klub na grze w LM zarobił ok. 18 mln euro. 20 procent z tej kwoty (ponad 3,5 mln euro) miało trafić do piłkarzy. To by oznaczało, że zawodnicy przekażą ponad 35 tys. euro (ok. 150 tys. zł) na rzecz najbardziej potrzebujących.

Legia zajęła trzecie miejsce w grupie - za Borussią Dortmund i Realem Madryt, a przed Sportingiem. Dzięki temu zagra w Lidze Europy. W lutym czekają ją dwa starcia w 1/16 finału tych rozgrywek z Ajaksem Amsterdam.

Była gwiazda ekstraklasy blisko wielkiego powrotu do Polski!





Robert Lewandowski zdradził swoje marzenie i to, co chce przekazać dziecku





Borussia Dortmund obserwuje reprezentanta Polski! Transfer?





Real Madryt oszalał na punkcie tego piłkarza. Może rozbić bank!





Potentat szuka wzmocnień. Verratti, Rakitić, Kroos...





Ajax Amsterdam złożył ofertę za piłkarza z ekstraklasy!