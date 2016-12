Primera Division. Paulo Dybala na celowniku Realu Madryt?

Kilka dni temu Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu zmniejszył Realowi Madryt zakaz transferowy do jednego okienka (zima 2017 ). Za nieprawidłowości przy kontraktowaniu niepełnoletnich piłkarzy FIFA początkowo ukarała "Królewskich" zakazem transferowym na dwa okienka.Chociaż do lata pozostało jeszcze kilka miesięcy, to Florentino Perez już myśli o przyszłych wzmocnieniach. Na szczycie listy życzeń prezydenta Realu znalazł się napastnik Juventusu - Paulo Dybala. Argentyńczyk do Turynu trafił latem 2015 roku z Palermo za około 30 mln euro. Umowa zawodnika z mistrzami Włoch wygasa w 2020 roku, a klub jeszcze w listopadzie uważał, że jego przedłużenie jest tylko kwestią czasu.Od tamtej pory w sprawie nowej umowy dla Dybali nic się nie zmieniło, co rodzi wiele plotek. Kupno Argentyńczyka nie byłoby jednak dla Realu sprawą prostą. Juventus jest w dobrej sytuacji ekonomicznej i tylko ogromne kwoty są w stanie skusić go do sprzedaży swoich gwiazd. Dokładnie tak było w przypadku Paula Pogby, który odszedł latem do Manchesteru United za 105 mln euro.Podobno Perez jest jednak w stanie rozbić bank dla Dybali, którego jest fanem. 23-latek w obecnym sezonie wystąpił w 15 meczach, strzelił cztery gole i dołożył trzy asysty. W poprzednich rozgrywkach Argentyńczyk zagrał w 46 spotkaniach, zdobył 23 bramki i miał dziewięć asyst.