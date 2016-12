Serie A. Juventus szuka wzmocnień do linii pomocy

Verratti, który według "Tuttosport" znajduje się na szczycie listy życzeń Juventusu, nie należy do ulubieńców trenera PSG, Unaia Emery'ego. Od Włocha w tym sezonie więcej grali jego konkurenci Thiago Motta i Blaise Matuidi. Agent zawodnika, Donato Di Campli, sugerował nawet we francuskich mediach, że jeśli sytuacja jego klienta nie ulegnie poprawie, to ten może odejść do innego klubu. Przeszkodą dla "Starej Damy" może okazać się jednak suma odstępnego za piłkarza, którego kontrakt z PSG ważny jest do 2021 roku.Jeśli Juventusowi nie uda się sprowadzić do siebie Verrattiego, to jego uwaga skupi się na Rakiticiu i Kroosie. Pierwszy jest w trakcie negocjacji nowej umowy z Barceloną, jednak mistrzowie Włoch wierzą, że byliby w stanie przekonać Chorwata do gry w Turynie.Najtrudniejszy do wyciągnięcia z obecnego klubu byłby Kroos. Niemiec jest podstawowym piłkarzem w Realu Madryt i ani Zinedine Zidane ani Florentino Perez nie myślą o sprzedaży pomocnika. Wiadomo jednak, że na liście życzeń "Królewskich" jest Paulo Dybala - napastnik Juventusu. Według "Tuttosport" mistrzowie Włoch mogliby poświęcić Argentyńczyka, by sprowadzić do Turynu Kroosa. Taka transakcja możliwa byłaby jednak dopiero latem.