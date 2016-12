Ekstraklasa. Semir Stilić może wrócić do Wisły Kraków!

Ikona Sportu 2016 - Głosuj! [PLEBISCYT]



Serwis ten jest dobrze poinformowany w kwestiach związanych z Wisłą; jako pierwszy informował o pozyskaniu Petera Brleka czy o fakcie, że Dariusz Wdowczyk zostanie trenerem (już nie pracuje w Krakowie).

Stilić miał zażądać 15 tys. euro miesięcznej pensji. Działacze Wisły nie zgodzili się na te warunki, ale mimo wszystko rozmowy powinny zakończyć się powodzeniem w najbliższych dniach - pisze Futmal.

Stilić to jeden z najlepszych obcokrajowców w historii polskiej ligi. W 2008 roku trafił do Lecha Poznań, gdzie w 106 meczach ligowych strzelił 18 goli i zaliczył 27 asyst. W mocniejszych ligach nie wiodło mu się tak dobrze. Nie poradził sobie na Ukrainie (Karpaty Lwów) oraz w Turcji (Gaziantepspor). W styczniu 2014 roku wzmocnił Wisłę Kraków, gdzie przez półtora roku zdobył 16 bramek i zaliczył 17 asyst w 52 meczach. Po udanym sezonie odszedł do cypryjskiego APOEL-u, ale nie potrafił tam wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. Latem rozwiązał umowę i od tej pory pozostawał bez klubu.





Robert Lewandowski zdradził swoje marzenie i to, co chce przekazać dziecku





Borussia Dortmund obserwuje reprezentanta Polski! Transfer?





Real Madryt oszalał na punkcie tego piłkarza. Może rozbić bank!





Potentat szuka wzmocnień. Verratti, Rakitić, Kroos...





Ajax Amsterdam złożył ofertę za piłkarza z ekstraklasy!

Łamiące serca wywiady polskich bramkarzy i znakomity tekst Peszki [SPORTOWE CYTATY ROKU]