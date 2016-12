NBA. Osiem punktów Gortata, 16. porażka Wizards

Mecz praktycznie pozbawiony był historii. Po pierwszej kwarcie Bucks prowadzili ośmioma punktami, a w kolejnej ich przewaga wzrosła do 15. Gospodarze nawet na moment nie zwolnili tempa i strata Wizards cały czas rosła.W zwycięskiej ekipie nie do zatrzymania był Giannis Antetokounmpo. 22-letni Grek zdobywając 39 punktów ustanowił rekord kariery. Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje John Wall - 18 pkt i 10 asyst.Gortat natomiast na parkiecie przebywał 26 minut. Polski środkowy trafił cztery z ośmiu rzutów z gry . Jego dorobek uzupełnia sześć zbiórek i trzy asysty. Popełnił trzy faule i miał jedną stratę."Czarodzieje" z bilansem 13-16 zajmują 10. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Kolejny mecz rozegrają w poniedziałek, kiedy ponownie zmierzą się z Bucks (14-14), ale tym razem we własnej hali.